ＳｎｏｗＭａｎの阿部亮平が２０日、都内で「ベンチャーサポートアンバサダー就任記者発表会」に出席した。グループ活動に加え、難関資格の取得やキャスターなど、多岐にわたって活躍を続ける。自身の可能性を広げ続ける「挑戦者」であることから、起業に挑戦する人々を後押しするパートナーを体現する存在として選ばれた。スリーピーススーツの、デキるビジネスマン風の装いで登場した。アンバサダー就任にあたって渡され