◆米大リーグパドレス―ドジャース（１９日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、２点を追う５回１死三塁で迎えた３打席目はボテボテの二ゴロに打ち取られたが、三塁走者のＴ・ヘルナンデスが生還して打点がつき、１点差に迫った。直近５戦で４度のマルチ安打と好調な大谷には５戦ぶり８号にも期待が