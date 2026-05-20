朝のお弁当作り、少しでも時短したいですよね。クックパッドで人気のお弁当おかずレシピの中から、編集部が「作り置きできて、冷めても美味しい」5品を選びました。週末にまとめて作っておけば、忙しい朝もぐっとラクになります。 スナップエンドウとちくわ、磯部バター醤油炒め 旬のスナップエンドウとちくわを、バター醤油と青のりで炒めた副菜。シンプルな材料ながら風味豊かで、お弁当の隙間を埋めるのにもってこいの一品で