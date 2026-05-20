妙泉村の「在芙牛欄書珈館」で読書する観光客。（南昌＝新華社配信）【新華社南昌5月20日】中国江西省南昌市郊外の妙泉村で、牛小屋を改装したブックカフェ「在芙牛欄書珈館」が人気スポットとなっている。店内では壁一面の本棚が存在感を放つ。同店のマネジャー、韓莉（かん・り）さんは「武侠小説や歴史書、オンライン文学もある」と紹介した。妙泉村の「在芙牛欄書珈館」で読書する観光客。（南昌＝新華社配信）このよう