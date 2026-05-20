■これまでのあらすじ雪乃は幼少期の記憶から、いつか夫にも義母にも捨てられるという恐怖心があり、お金しか信じられなくなっていた。娘のためにパパ活を続けたいと懇願すると、義母はきちんと話し合いましょうと言ってくれる。それならいっそ、義母に娘を育ててもらおうと考えるが…。【雪乃 Side Story】義実家の温かさがずっと羨ましかった。でも、私が入ったら壊れてしまうと思って怖かった。娘には、こんな風に愛にあふれた