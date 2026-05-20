9人組グループ・Snow Manの阿部亮平が20日、都内で行われた『ベンチャーサポートアンバサダー就任記者発表会』に登壇。感銘を受けたサッカー界のレジェンドの言葉を明かした。【写真】めっちゃ笑顔…特大の名刺を受け取る阿部亮平起業に挑戦する人を支援するベンチャーサポートのアンバサダーに就任した阿部は、挑戦するときに行うルーティーンやマイルールを聞かれ、先日行われたサッカーのワールドカップの日本代表選考の数