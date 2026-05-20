今月から新たな防災気象情報の運用が始まるのを前に、県内の河川管理者らが水害を想定した訓練を行いました。国土交通省富山河川国道事務所と各自治体などをつないで行われた合同訓練には、県や気象台などから56人が参加しました。防災気象情報をめぐっては、今月29日から新たな運用が始まり、河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4つについて、危険度を5段階レベルで統一して示します。訓練は富山市の神通川が氾濫したと想定し、命