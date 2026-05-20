◇ア・リーグマリナーズ−ホワイトソックス（2026年5月19日シアトル）マリナーズのブライス・ミラー投手（27）が19日（日本時間20日）、本拠地でのホワイトソックス戦に先発登板し、5回まで無安打無失点「ノーヒッター」の快投を続けている。右腕は今季3度目の登板で、ここまで勝敗はない。出塁は、4回1死からの村上の四球のみ。5回まで打者16人でホワイトソックス打線を料理し、本拠地をざわつかせている。17本塁打で