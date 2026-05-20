栃木県上三川（かみのかわ）町で親子３人が死傷した強盗殺人事件で、事件８日前に被害者宅周辺にいて盗品等保管容疑で逮捕された男が県警の調べに「闇バイトに応募した」と話していることが捜査関係者への取材で分かった。強盗殺人事件を起こした高校生らとは別のグループの実行役とみられる。県警は、背後にいる「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」の指示役が、男の逮捕を受けて今回の事件のグループを組織し