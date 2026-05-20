先ほど、鹿児島県奄美南部で最大震度5強を観測する地震がありました。気象庁によりますと津波の心配はありません。【11時46分頃の地震 津波の心配はありません】震源は沖縄本島近海深さは50ｋｍ規模はＭ5.9震度5強与論町震度5弱知名町震度4天城町和泊町震度3瀬戸内町徳之島町伊仙町名護市震度3うるま市国頭村大宜味村今帰仁村本部町恩納村北谷町西原町伊平屋村震度3伊是名村