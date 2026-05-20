NATO本部＝ブリュッセル（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】ロイター通信は19日、トランプ米政権が北大西洋条約機構（NATO）加盟国に重大な危機が発生した際に動員する軍事力の規模を大幅に縮小する方針だと報じた。今週にも加盟国に通知する計画だという。縮小規模など詳細は不明。トランプ政権は欧州の安全保障への関与に消極的な姿勢を示しており、事実上のNATO脱退に向けた動きだとの懸念が広がりそうだ。NATO加盟国は危