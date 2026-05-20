「さっぽろライラックまつり」の会場、札幌市・大通公園で見頃を迎えたライラック＝20日午前札幌市に初夏の訪れを告げる風物詩「さっぽろライラックまつり」が20日、市中心部の大通公園で始まった。紫や白の小さな花々が満開を迎え、北海道産ワインを提供するブースや吹奏楽団の演奏など各種イベントが31日まで開かれる。初日は先着千人の来場者に苗木がプレゼントされた。まつりは1959年に始まり今年で68回目。大通公園のほ