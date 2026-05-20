兵庫県たつの市の住宅で１９日、住人の母娘の遺体が見つかった事件で、２人の上半身に複数の刺し傷や切り傷があったことが捜査関係者への取材でわかった。２人は首にも刺し傷があり、県警は２０日朝、容疑者不詳のまま殺人容疑で住宅の現場検証を始めた。県警によると、２人は田中澄恵さん（７４）と、娘の千尋さん（５２）。捜査関係者によると、１階玄関付近で澄恵さん、すぐそばの廊下で千尋さんがそれぞれあおむけに倒れて