◇ア・リーグレッドソックス 7―1 ロイヤルズ（2026年5月19日カンザスシティー）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）は19日（日本時間20日）、敵地でのロイヤルズ戦に途中出場して3打数1安打だった。ロイヤルズの先発投手が左腕ファルターだったためスタメンを外れた吉田は、6回1死走者なしで「5番・DH」のモナステリオの代打として登場。相手3番手右腕シュライバーの低めチェンジアップを叩き、右中間フェンスへワン