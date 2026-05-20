【単行本告知27】 5月20日 公開 「単行本告知27」を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月20日、チンジャオ娘氏と野上たま氏によるマンガ「人妻の唇は缶チューハイの味がして」の単行本27巻告知イラストをヤンマガWebにて公開した。 単行本27巻は本日発売。元ヤン理髪店主・桐原紗莉、ピアノ教室の人妻・森野絢音とのストーリーが収録されている。 「人妻の唇は缶チュ