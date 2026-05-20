実在の連続殺人鬼エド・ケンパーの人生を描いた映画Ed Kemper（原題）』が、『エド・ケンパー』の邦題で6月26日よりシネマート新宿にて公開されることが決定。あわせて日本版ビジュアルと予告編、場面写真が公開された。 参考：タコと高齢女性の“異種間交流”を描く『親愛なる八本脚の友だち』が共感を集めた理由 本作は、アメリカ犯罪史に名を刻む伝説のシリアルキラー、エド・ケンパーの