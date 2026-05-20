山内惠介が、シングル『この世は祭り』のカップリング曲とジャケットを新たにした新装盤を7月8日にリリースする。 （関連：山内惠介「今が幸せだと確実に言えます」デビュー20周年への期待高まった国際フォーラム公演） 今回発売される新装盤は、“時盤”、“道盤”の2タイプ。時盤のカップリング曲「時のドレス」は、人生経験を重ねていくことを“時のドレス”と表現した軽快なミディアムアップ曲。共