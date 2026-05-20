性犯罪の捜査において被害者のニーズに対応するため、専門の教養を身につけた指定捜査員の指定式が香川県警で開かれました。 【写真を見る】被害者に寄り添った捜査を香川県警「性犯罪指定捜査員」に新たに21人今回で93人に【香川】 被害者のニーズや心情に寄り添った対応 指定式には、新たに「性犯罪指定捜査員」になる21人が出席し、指定書と捜査キットが手渡されました。性犯罪の捜査に必要な教養を身につけ