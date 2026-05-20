LAUSBUBの新曲「sign」が、6月12日より配信がスタートするPrime Originalドラマシリーズ『クロエマ』の主題歌に起用。また、同曲を使用した予告編も公開となった。 （関連：【映像あり】LAUSBUBの新曲「sign」が主題歌、ドラマ『クロエマ』予告編） 本ドラマは、漫画家 海野つなみによる同名の連載作品を実写化したもの。杉咲花と多部未華子によるW主演＆初共演で、占いの店を中心に起こる謎と、対照的なふたり