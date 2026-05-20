きょう（20日）は生態系の中でのミツバチの大切さを考える「世界ミツバチの日」です。これに先立ち、岡山県鏡野町で育樹祭が開かれました。 【写真を見る】「世界ミツバチの日」ミツバチなど豊かな生態系維持を目指し育樹祭を開催【岡山・鏡野町】 豊かな生態系を維持を目指して 育樹祭は、ミツバチなど豊かな生態系を維持しようと山田養蜂場が開いたものです。県の内外から親子連れら約80人が参加しました。参加者は、森を育て