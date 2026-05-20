開催：2026.5.20 会場：ヤンキースタジアム 結果：[ヤンキース] 5 - 4 [ブルージェイズ] MLBの試合が20日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとブルージェイズが対戦した。 ヤンキースの先発投手はウィル・ウォーレン、対するブルージェイズの先発投手はディラン・シースで試合は開始した。 4回表、5番 ヨエンドリク・ピナンゴ 3球目を打ってライトへの