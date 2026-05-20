山形県内に住む２０代の女性が電子マネーをだまし取られたとして、大分県に住む２４歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】「食費もなくて困っている」「総額40万円で返す」20代の女性から36万円分の電子マネーをだまし取った男(24)逮捕男は大分県在住好意を抱かせウソをつく“ロマンス詐欺”に注意（山形） 詐欺の容疑で逮捕されたのは、大分県杵築市の派遣社員の男（２４）です。 警察によりますと、県内