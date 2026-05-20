開催：2026.5.20 会場：ブッシュ・スタジアム 結果：[カージナルス] 9 - 6 [パイレーツ] MLBの試合が20日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとパイレーツが対戦した。 カージナルスの先発投手はマシュー・リベラトレ、対するパイレーツの先発投手はミッチ・ケラーで試合は開始した。 3回裏、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 4球目を打ってセンターへのツ&