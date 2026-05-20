山形県内ではきょうもクマの目撃情報が相次いでいます。米沢市では高校の近くでクマが目撃され市や警察が注意を呼び掛けています。 【写真を見る】朝から相次ぐクマの目撃「道路を横切っていた」など通報高校近くにも出没防災無線やパトロールで警戒促す（山形） 米沢市と警察によりますと、きょう午前５時過ぎ米沢市太田町で散歩中の男性から「クマが道路を横切っていた」などと通報がありました。 目撃されたクマ