電撃引退から20年経過しても、レジェンドの話題は色褪せない。YouTube公式チャンネル『サッカーダイジェストTV』で、元日本代表“10番”岩本輝雄氏が解説した「中田英寿の強さの秘密」が大きな注目を集めている。ベルマーレ平塚時代の中田を知る岩本氏は「彼にボールが入ると相手のボランチが潰しに来ますが、99%取られない。当たられても上手く弾き返したりしていましたし。技術もあって身体も強いから、前を向いてしまえば