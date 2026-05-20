日本代表史上で最多５度目のワールドカップ出場だ。FC東京の長友佑都が、北中米Ｗ杯に臨む森保ジャパンのメンバーに名を連ねた。「過去４大会の経験は必ず生きてくる。ピッチに出ても自分は勝負できる」と意気込む39歳の鉄人について、かつてFC東京で共闘したヤクブ・スウォビィク（横浜FC）にコメントをお願いすれば、ポーランド人GKは快く応じてくれた。「２年間、（FC東京で）一緒にやっていたんですけど、本当に彼はプロフェ