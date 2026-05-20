日本代表FWの前田大然はシーズン終盤戦で活躍し、セルティックのリーグ戦逆転優勝に貢献した。今週末に国内二冠の達成を目指す。その後、前田はワールドカップに臨むが、一方で去就への注目も高まるだろう。昨夏、前田が移籍を望みながらもかなわず、以降もシーズン後の動きが騒がれてきたのは周知のとおりだ。ただ、セルティックとその関係者は、この終盤戦で改めて前田の力を実感したに違いない。当然、放出すれば大きな痛