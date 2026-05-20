日経225先物は11時30分時点、前日比1010円安の5万9870円（-1.65％）前後で推移。寄り付きは6万0850円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万0670円）にサヤ寄せする形で、売りが先行して始まった。寄り付きを高値に下へのバイアスが強まり、現物の寄り付き後ほどなくして5万9340円まで下落幅を広げた。売り一巡後は中盤にかけて6万円台を回復する場面もみられたが上値は重く、終盤にかけては5万9700円～5万9900円辺りで推移