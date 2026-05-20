20日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝158円92銭前後と、前日午後5時時点に比べ11銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝184円32銭前後と71銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース