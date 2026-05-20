20日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1080円安の5万9520円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万9764.16円に対しては244.16円安。出来高は2万6427枚となっている。 TOPIX先物期近は3772ポイントと前日比80ポイント安、現物終値比11.52ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 59520 -1080