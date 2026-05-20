警察官が逮捕術を競う大会が長崎市で行われました。 相手への打撃を最小限にとどめ、効果的に制圧する警察独自の実戦武術「逮捕術」。 長崎市で行われた大会には県内22の警察署から140人が参加しました。 「警棒」や「警杖」などを使い凶器を持った犯人を想定した対戦で、日頃の訓練の成果を競いました。 県警は「大会を通して職務執行能力を上げ力強い警察の構築に繋げたい」としています。