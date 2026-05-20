サウジアラビアで開催中のサッカーのAFC U17男子アジアカップ決勝は日本対中国となった。19日に行われた準決勝で、中国はオーストラリアを2-0で下し、22年ぶりに決勝進出を果たした。中国は今大会のグループリーグでインドネシア、日本に敗れ、崖っぷちに追い込まれたが、最終節のカタール戦に勝利したことで辛くも決勝トーナメントへ進出。準々決勝では地元サウジアラビアに3-1で勝利していた。一方、日本はグループリーグを3戦全