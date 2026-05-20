アラブ首長国連邦（UAE）のアブダビ港湾グループと石油化学大手ボルージュ社は5月19日、UAE東海岸に新たな国際輸出拠点を共同構築することで合意し、協力協定を締結しました。これは、フジャイラの港湾を活用して新たな航路を開拓し、現在のホルムズ海峡経由の航路への依存度を下げるのが目的です。ボルージュ社はアブダビに本社を置く石油化学企業で、アブダビ国営石油会社（ADNOC）とオーストリアのボレアリス社との合弁事業とし