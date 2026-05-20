◇ナ・リーグドジャース−パドレス（2026年5月19日サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦に「1番・DH」で先発出場。5回の第3打席は二ゴロに倒れたものの打点を稼いだ。2−4の5回、先頭のT・ヘルナンデスが二塁打を放ってチャンスメークすると、キム・ヘソンの一ゴロで二進し、1死三塁で第3打席を迎えた。相手先発・キャニングの初球、スライダーを狙ったがニゴロ。それ