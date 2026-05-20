◇NBA東プレーオフ決勝・第1戦ニックス115ー104キャバリアーズ（2026年5月19日マディソン・スクエア・ガーデン）NBAは、19日（日本時間20日）に東プレーオフ（PO）決勝が開幕した。ニックスは最大22点リードをひっくり返す劇的大逆転勝利。延長戦の激闘を制して先勝した。東3位でプレーオフに臨んだニックス。東1回戦ではホークスに4勝2敗で準決勝へ勝ち進んだ。東準決勝では76ersに4連勝を飾って2年連続で東決勝に駒を