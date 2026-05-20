SnowMan阿部亮平が20日、都内で「ベンチャーサポート」のアンバサダー就任発表会に出席した。今後挑戦したいのは「ゴルフ」だという。メンバーの向井康二がゴルフが上手で「彼についていってホールを回ってみたい気持ちがふつふつと湧いている」と明かした。また父の影響もあるという。「一度だけ父にゴルフの打ちっぱなしに連れて行ってもらったことがある。父とホール回ってみたいという野望です」と親孝行な一面を見せ