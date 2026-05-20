SnowMan阿部亮平が20日、都内で「ベンチャーサポート」のアンバサダー就任発表会に出席した。巨大名刺が贈呈され、「肩書きの所にベンチャーサポートアンバサダーとハイッチ益野で、いよいよ実感が湧いてきた」と笑顔。「まずはこの名刺が入る名刺入れを買うところからスタートしようかな。普段アイドル活動をしておりまして名刺を持ち歩く機会が無いのでうれしく思います。今まではSnowManとして、名刺代わりとなるのは曲