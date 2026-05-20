ボーイズグループ「NCT 127」のYUTA（30）が19日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・22）に出演。過去に出会った衝撃のファンについて語った。「過去に出会った衝撃のファン」をテーマにトーク。「インパクトに残ったで言うと」と語りだした。「僕らの応援棒の色が緑。緑に合わせて全身タイツで、クリスマスの時とかのイルミネーションの光を体中に巻き付けて注目されるように踊る人たちが続出し