フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（82）が17日、自身のブログを更新。懐石風の和食に洋風メニューを組み合わせた朝食を公開し、ファンから反響が寄せられている。【写真一覧】“懐石風”に粋な盛り付け、高橋英樹の懐石風×洋風ミックスな朝ごはん高橋は「今朝は懐石風朝ごはん」と題してブログを投稿。「銀座慈生さんのように 今朝はもらった素材を使い 和懐石風に洋風をまぜて、、」とつづり、彩り