女性4人組「新しい学校のリーダーズ」のSUZUKA（24）が20日までに自身のインスタグラムを更新。“パイナポー”なショットを公開した。「Iboughtsunglasses！Weboughtsunglasses！」（サングラスを買いました）とつづり、赤いレンズのサングラスにレザージャケット姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「新しいパイナップルのリーダーズ」「頭から生えてて可愛い」「みんなパイナポー」「ナイスパイナ