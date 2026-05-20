広島県の廿日市市消防本部によると、20日午前8時半ごろ、同市宮島町の弥山頂上付近にあり、「消えずの火」で知られる大聖院の霊火堂が燃えている、と通報があった。約2時間後に鎮圧されたが、霊火堂は全焼した。けが人はなかった。