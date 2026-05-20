国会では20日午後、高市首相と野党党首らの今国会初となる党首討論が行われます。焦点は、高市首相が、補正予算案の編成を含め、国民の不安を解消する方策にどう言及するかです。中道改革連合の小川代表は、先ほど日本テレビの取材に対応の鈍さを指摘したいと意気込みを語りました。中道改革連合・小川代表「（補正予算について）今回、判断遅かったんじゃないかと。そこにご自身のメンツ、体面、そういうものは関与していなかった