パドレス―ドジャース戦で、始球式を務める石川佳純さん＝サンディエゴ（共同）卓球女子の五輪メダリストで2023年に現役を引退した石川佳純さんが19日、サンディエゴで行われたパドレス―ドジャースで始球式を行った。捕手役を務めたパドレスの松井に左腕からノーバウンドで投球し、笑顔で歓声に応えた。日本のプロ野球で始球式の経験はあったが、大リーグでは初めて。「まさかメジャーで始球式をやらせてもらえるとは思ってい