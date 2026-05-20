米マイクロソフトのAIに特化した業務用新型ノートパソコン＝4月、米ニューヨーク（共同）【マウンテンビュー共同】米マイクロソフト（MS）は19日、業務での高度な人工知能（AI）活用向けに設計した新型ノートパソコン「サーフェス・ラップトップ・フォー・ビジネス」シリーズを発売したと発表した。AI処理に特化した最新半導体を搭載し、業務効率化を後押しする。具体的な発売地域は明らかにしていない。AIを活用することで、