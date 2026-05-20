名古屋城天守の木造復元事業で、市がバリアフリー対応で導入する「小型昇降機」を何階まで設置するかなどの素案の提示を先送りすることがわかりました。木造復元される名古屋城天守のバリアフリーを巡っては、河村前市長が「1、2階まで」、広沢市長が「できるだけ上層階まで」としていた小型昇降機の設置の階数が、焦点の一つとなっています。市は5月中に設置場所や運営方法の素案を示すとしていましたが、木造