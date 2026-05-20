歌舞伎役者、俳優の市川團十郎さんが5月20日、自身のインスタグラムを更新。子どもたちとともに過ごした最近の画像を公開しました。【写真を見る】【市川團十郎】子どもたちのバックショット写真を公開ファン反響「2人の後ろ姿変わりましたね？」「もうじき、お姉ちゃんを追い越しそう…♥」團十郎さんは公園で、長女の麗禾（市川ぼたん）さんと長男の勸玄（市川新之助）さんが仲良く歩いている様子を後ろから撮影した画像