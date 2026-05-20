鎌倉ビーチフェスタ（過去の開催から）初夏恒例の「鎌倉ビーチフェスタ」が２３、２４の両日、由比ケ浜海岸と鎌倉海浜公園由比ガ浜地区（神奈川県鎌倉市由比ガ浜）で開かれる。ステージでフラダンスが披露されるほか、仮装行列によるカーニバルも行われる。地元住民や観光客に鎌倉の海の魅力を知ってもらおうと、鎌倉商工会議所などでつくる実行委員会が主催。今年で２５回目を迎え、昨年は１万５千人が訪れた。砂浜に設置さ