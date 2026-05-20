【三国志BOND】 2026年夏 発売予定 Steam版国内販売価格：800円 プレイ人数：1～2人（オンライン対戦対応） ゲラッパは、PC（Steam/Windows）用デッキ構築型ローグライト軍勢バトル「三国志BOND」を2026年夏に発売する。Steam版の国内販売価格は800円。 本作は、デッキ構築型ローグライト軍勢バトルで、「三国志大戦」シリーズや「チェ