「第12回マイナビキャリア甲子園」で準優勝した帝塚山高等学校(奈良市)のチーム「糖質上糖」が5月7日、奈良県庁を訪れ、山下真知事に大会結果を報告した。同校は昨年大会でも優勝・準優勝を飾っており、2年連続の表敬訪問となった。○帝塚山高等学校「糖質上糖」、奈良県知事に準優勝を報告第12回目を迎えた「マイナビキャリア甲子園」。今年度は過去最多となる1万1,668名・3,151チームがエントリーしたが、各協賛企業の代表として