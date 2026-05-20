●ピュアな心を持つ男女の不器用な恋 日本最長の歴史を持つ日曜劇場で放送中の『GIFT』(TBS系)。あえてパラスポーツの車いすラグビーをテーマに選んだ意欲作だが、主人公の宇宙物理学者・伍鉄文人を演じる堤真一を見ていて30年前のあるドラマを思い出した。その作品は1996年放送の『ピュア』(フジテレビ系、FODで配信中)。堤は同作で民放連ドラ初出演にして主演・和久井映見の相手役を務めたが、どこかその作風や役柄が『GIFT』と